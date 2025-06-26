Машина была найдена на парковке рядом с домом подозреваемого.

В полицию Омска обратился 52-летний мужчина из Москаленского района, приехавший в город погостить у дочери. Заявитель сообщил, что утром, припарковав свою машину «Фольксваген-Поло» на улице Химиков, отправился заносить вещи в квартиру, а вернувшись, обнаружил пропажу автомобиля. Материальный ущерб составил полмиллиона рублей.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что машину похитил случайно проходивший мимо гражданин. Правоохранительным органам удалось определить личность подозреваемого путем поквартирного обхода и оперативной работы. Выяснилось, что злоумышленник проживает неподалеку от места происшествия.

Вскоре полиция задержала 36-летнего омича, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Машина была найдена на парковке рядом с домом подозреваемого. Оказалось, что молодой человек решил воспользоваться чужим авто, чтобы сократить расстояние в пару километров до своего жилья.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.