В соответствии с новым федеральным законом старая система упраздняется.

Сегодня, 25 июня, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты приняли к рассмотрению проект изменений в Устав Омска. Изменения предполагают ввод новой системы выбора мэра, которая будет соответствовать федеральному закону №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятому 19 июня этого года.

– На основании этого закона (№33-ФЗ) мы меняем городское законодательство. В частности, выборы мэра Омска, – рассказал председатель горсовета Владимир Корбут.

Ранее, до вступления закона в силу, градоначальника выбирала специальная конкурсная комиссия. Первым омским мэром, избранным по старой системе, в 2017 году стала Оксана Фадина. В 2021 году по такому же принципу в кресло главы города сел нынешний мэр Омска Сергей Шелест, полномочия которого заканчиваются через год, в 2026-м.

Теперь же горсовет будет выбирать на пост мэра кандидатов, которых представит губернатор. Потенциальных градоначальников, предложенных главой Омской области, должно быть не менее двух. Срок полномочий мэра не изменится и, как и сейчас, будет составлять 5 лет.

– Губернатор – высшее должностное лицо субъекта, должен предложить не менее двух кандидатов, и Омский городской Совет будет голосовать из эти кандидатуры – пояснил Корбут.

Кандидатов смогут также предлагать партии, представители которых есть в Заксобрании Омской области, Общественной палате Омской области, ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области» и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.