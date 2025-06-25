Омск-Информ
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·Авто

Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Сегодня утром неизвестные омичи устроили аварию на проспекте Карла Маркса в районе остановки «магазин Жемчужина». Как сообщают очевидцы, там столкнулись два автомобиля, из-за эчего образовалась пробка.
Пострадал ли кто-то в этой аварии, неизвестно. По словам омичей, когда на место приехала скорая, ни одного, ни второго водителя не было на месте.
Андрей Андреев
·Авто

Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Сегодня утром неизвестные омичи устроили аварию на проспекте Карла Маркса в районе остановки «магазин Жемчужина». Как сообщают очевидцы, там столкнулись два автомобиля, из-за эчего образовалась пробка.
Пострадал ли кто-то в этой аварии, неизвестно. По словам омичей, когда на место приехала скорая, ни одного, ни второго водителя не было на месте.
Андрей Андреев