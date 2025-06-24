Подмосковный «Витязь» также не будет участвовать в МХЛ.

Хоккейный клуб «Витязь» из Подмосковья не будет выступать в сезоне-2025/26. Руководство клуба официально уведомило КХЛ и МХЛ о решении приостановить участие в следующем сезоне.

Кроме того, руководство КХЛ рассмотрит на совете директоров возможные изменения в списке участников предстоящего сезона. В повестку также включен вопрос о переводе «Лады» из Восточной конференции в Западную.

Напомним, что ранее «Витязь» возглавляли экс-тренеры омского «Авангарда» Михаил Кравец с 2019 по 2020 год, а также Дмитрий Рябыкин в сезоне-2023/24.