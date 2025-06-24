О его одежде сведений нет.

В Омске ищут 38-летнего Александра Тарасова. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», о местонахождении мужчины ничего не известно с 16 мая.

Приметы пропавшего: рост – 183 см, телосложение нормальное, темно-рыжие волосы, карие глаза.

Во что был одет пропавший, неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.