После контакта с этим растением может «заживать» более двух лет.

Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, бывший проректор этого вуза Николай Николаев рассказал об опасном растении пастернак лесной (Pastinaca sylvestris Mill.), от встречи с которым могут серьезно пострадать грибники и туристы. Оно распространено в лесах, на полянах и вдоль дорог. Особую угрозу представляют фуранокумарины – соединения, входящие в состав сока пастернака, которые вызывают химические ожоги при воздействии солнечного света.

– Сок пастернака содержит фуранокумарины – вещества, которые вызывают появление волдырей на коже при воздействии солнечного света. Симптомы включают покраснение, жжение и появление волдырей, сохраняющихся до 2–3 недель, – рассказал ученый в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Поврежденные участки кожи остаются чувствительными к воздействию солнца, меняют цвет и заживают в течение длительного времени – до двух лет.

Ученый подчеркнул, что сок пастернака лесного может нанести серьезный вред даже при краткосрочном контакте. Попадание сока в глаза может привести к потере зрения. Фуранокумарины сохраняют токсичность в течение нескольких месяцев и не теряют своих свойств при нагревании или длительном хранении.

Для защиты ученый посоветовал гулять в лесу в закрытой одежде – рубашках с длинным рукавом и брюках, а также избегать попадания солнечного света на участки кожи, соприкоснувшиеся с растениями.

Ранее Николай Николаев нашел в городе целую поляну шампиньонов, а в лесу – редкий гриб.