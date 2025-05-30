Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Трутовик с необычным узором привлек внимание грибника.

Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, бывший проректор этого вуза Николай Николаев обнаружил в лесу редкий гриб с пятнистой «леопардовой» окраской и поделился фотографией находки в популярном тематическом паблике.

– Трутовик чешуйчатый (он же котлетный гриб) во всей красе, – сказал автор в описании публикации.

Пользователи отметили в комментариях необычный внешний вид находки.

Напомним, что ранее этот ученый обнаружил целое поле шампиньонов в центре Омска.

Алексей Новиков
·Общество

Трутовик с необычным узором привлек внимание грибника.

Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, бывший проректор этого вуза Николай Николаев обнаружил в лесу редкий гриб с пятнистой «леопардовой» окраской и поделился фотографией находки в популярном тематическом паблике.

– Трутовик чешуйчатый (он же котлетный гриб) во всей красе, – сказал автор в описании публикации.

Пользователи отметили в комментариях необычный внешний вид находки.

Напомним, что ранее этот ученый обнаружил целое поле шампиньонов в центре Омска.

Алексей Новиков