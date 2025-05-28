По словам Николая Николаева, такому количеству грибов удивился даже его пудель.
Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, бывший проректор этого вуза Николай Николаев обнаружил целое поле шампиньонов в центре Омска. Фотографиями грибов он поделился в популярном тематическом паблике.
– Шампиньон полевой. Высыпало сотнями. Омск. Пустырь у съезда с метромоста, – подписал фотографии Николаев.
Ученый отметил, что количеству грибов на поляне удивился даже его молодой пудель Феня.
Стоит ли собирать шампиньоны, растущие рядом с оживленной дорогой, – вопрос дискуссионный. Сезон сбора в Омске и районах области в самом разгаре. Грибники каждый день публикуют снимки подосиновиков, опят, коровников, маслят, сморчков и других даров природы.