Как отметил Виталий Хоценко, каждый ее приезд в Омск был настоящим подарком для земляков.

Губернатор Виталий Хоценко выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РСФСР, уроженки Омска Валентины Талызиной. Она скончалась сегодня, 21 июня, в возрасте 90 лет. Хоценко направил слова поддержки семье актрисы и коллективу Государственного академического театра имени Моссовета, на сцене которого Талызина служила более полувека.

– Выражаю вам, всем родным и близким Валентины Илларионовны Талызиной глубокие соболезнования. Ее уход – большая утрата для вашей семьи, ее коллег, друзей и для огромного числа жителей нашей страны, которые знали, любили и уважали эту замечательную актрису, – отметил Хоценко. – В каждой роли Валентины Илларионовны, пусть даже и небольшой, всегда была частица ее сибирской открытой души. Примите мои искренние слова поддержки в этот тяжелый час. Светлая память о Валентине Илларионовне навсегда сохранится в наших сердцах.

Виталий Хоценко особо подчеркнул, что Валентина Талызина всю жизнь была связана с малой родиной – Омском.

– Каждый ее приезд сюда был для земляков настоящим подарком. Омичи гордятся, что именно наша сибирская земля подарила стране талант такой величины. Ее уход – невосполнимая потеря для театра имени Моссовета, зрителей и всей отечественной культуры, – добавил губернатор.

Валентина Талызина родилась в Омске в 1935 году и жила здесь до 1954 года. По окончании учебы в ГИТИСе стала работать в Театре имени Моссовета. Снялась более чем в 40 кинокартинах, среди которых культовые советские «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Афоня», «Большая перемена». Валентина Талызина знакома зрителю и по мультфильму «Простоквашино», ее голосом говорит мама Дяди Федора.

Талызина – заслуженная и народная артистка РСФСР, лауреат множества премий. В 2017 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Похороны актрисы состоятся 24 июня на Ваганьковском кладбище.