Пенсионеру оперативно установили стенты, и он может ходить без боли.

Врачи медсанчасти № 4 спасли пациента с ишемической болезнью сердца. 70-летний омич долго не обращался к медикам, испытывая боль при физических нагрузках. После эмоционального стресса страдания стали невыносимыми, и пенсионер вызвал скорую помощь.

После осмотра врача-кардиолога и обследований был проведена коронаграфия, при которой выявлено сложное атеросклеротическое поражение огибающей артерии с окклюзией. Требовалось немедленное вмешательство для восстановления кровотока к сердечной мышце. Благодаря малоинвазивным методикам врачи оперативно установили стенты, восстановив проходимость пораженных сосудов. Теперь мужчина может легко ходить без боли, что ранее было невозможно. Он вернулся к привычной жизни и даже путешествует.

Врачи рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях обращаться за помощью как можно быстрее.