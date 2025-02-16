Этап с пережатием сонной артерии для удаления атеросклеротических бляшек занял всего 10 минут.

Врачи Областной клинической больницы провели одну из самых сложных операций в сосудистой хирургии и установили собственный рекорд. Специалисты провели удаление атеросклеротических бляшек, на 70 % заполнивших просвет сонной артерии, пациенту почтенного возраста

Во время вмешательства, чтобы удалить бляшки, перекрывающие просвет сосуда, сонную артерию необходимо «пережать». В этот момент кровоток в головной мозг поступает лишь с противоположной сонной артерии. И значительно возрастает риск инсульта: чем меньше времени артерия пережата, тем ниже вероятность осложнений и инсульта. Максимальный «безопасный промежуток» составляет 30 минут. Бригаде медиков удалось уложиться в 10 минут.

– Сама операция длилась чуть дольше, но именно этот этап – пережатие артерии, удаление бляшек, наложение заплатки – занял 10 минут. Раньше мы укладывались в 22 минуты, 18 минут, доходили до 14–15 минут. До десяти минут этот интервал пережатия удалось сократить впервые, – поделился сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко.

Пациента на третьи сутки благополучно выписали домой. Теперь он может встретить день рождения жены, как и планировал.