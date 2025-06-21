Омск-Информ
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·Промышленность

Мэра города привлекли машины витебского завода.

Мэр Омска Сергей Шелест во время рабочего визита в Белоруссию побывал в цехах компании «Витстройтехмаш». На ведущем в стране предприятии по изготовлению подъемно-транспортного оборудования глава города присмотрел подъемники и бурильно-крановые машины. Их можно использовать в работе УДХБ и «Омскэлектро». В городском хозяйстве уже два года успешно работают две витебские аварийно-технических машины, которые были приобретены для нужд электротранспорта.

Мэр Омска обсудил с директором предприятия Андреем Сидоровым дальнейшее взаимодействие. Для компании интересен омский рынок и налаживание контактов с местным бизнесом.

·Промышленность

Мэра города привлекли машины витебского завода.

Мэр Омска Сергей Шелест во время рабочего визита в Белоруссию побывал в цехах компании «Витстройтехмаш». На ведущем в стране предприятии по изготовлению подъемно-транспортного оборудования глава города присмотрел подъемники и бурильно-крановые машины. Их можно использовать в работе УДХБ и «Омскэлектро». В городском хозяйстве уже два года успешно работают две витебские аварийно-технических машины, которые были приобретены для нужд электротранспорта.

Мэр Омска обсудил с директором предприятия Андреем Сидоровым дальнейшее взаимодействие. Для компании интересен омский рынок и налаживание контактов с местным бизнесом.