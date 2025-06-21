На строительной площадке в Надеждино не наблюдается особой активности.

Под Омском строят первый в области крематорий. Раньше, чтобы сжечь тело, умершего нужно было везти из Омска в новосибирский крематорий. Однако в прошлом году началось строительство первого такого комплекса и в Омске. Объект находится не в самом городе, а на территории Надеждинского сельского поселения, на Красноярском тракте, напротив Завода пластмасс.

Фундамент залили еще в прошлом году, тогда же в Омск приехала и главная часть комплекса – кремационная печь. Московская компания «Помощь» уже завершила основной этап строительства. Само здание ритуального комплекса уже возведено, осталось разобраться с внутренней отделкой и благоустройством территории. Корреспондент «Омск-информа» побывал на стройплощадке этого специфического объекта.

Темпы строительства крематория впечатляют: начавшиеся в прошлом году работы планируют закончить этой зимой, в декабре. То есть создать первую в Омске локацию для сжигания усопших собрались сделать всего за год.

Однако, несмотря на прогресс и многочисленные дальнейшие приготовления к запуску, по наблюдениям автора материала, сейчас на площадке царит гробовая тишина. Из присутствующих на месте оказались только охранник и единственный рабочий. Как пояснил сторож Алексей Голованцев, все специалисты уехали на обед, хотя время было далеко не обеденное. Видимо, у строителей предусмотрен еще и завтрак в 10 часов. Иначе объяснить внезапный отъезд бригады не получилось, но охранник заверил, что люди работают ежедневно. Снимать на территории не разрешили: кругом установлены камеры. Однако несколько снимков все же удалось сделать.

– Вообще работают, люди вот недавно были. Поехали на обед. Каждый день трудятся, количество каждый раз разное, – заявил охранник. – Уже обшили крышу. Собрались лить бетон. Сам я знаю мало: дежурю, чтобы ничего не украли. Для безопасности-то надо. Приехал и уехал.

А вот единственный рабочий на площадке Иргаш Ширкулов сказал, что бригада уехала на другой объект, про который ему ничего не известно. В задачи единственного на площадке специалиста входит только заливка бетонного пола, но пока строитель сидит без дела. Видимо, ждет, когда приедут другие представители коллектива и когда на стройку привезут бетономешалку. Чем занимаются на объекте остальные, он не знает, поскольку сам приехал недавно.

– Я прехал недавно. Сейчас сказали бетон заливать, про остальных не знаю, – поделился строитель. – Утеплитель будет делать другая бригада.

На заливку бетона, как рассказал Иргаш, отведен один день. Работы там еще много: на улице расставлены поддоны с утеплителем, внутри здания – голые стены, а территория вокруг представляет собой голую землю с разбросанными островками строительного мусора. Смутило лишь то, что локация выглядит слишком опрятно для активных строительных работ.

Доминанты комплекса – кремационной печи, о покупке которой сообщалось ранее, тоже не видно. Как рассказал охранник, ее действительно пока не привезли на объект, ведь пола еще нет, а значит и монтировать ее пока некуда. Скорее всего, оборудование хранится на каком-нибудь складе в Омске, а установят его, когда здание будет полностью готово к эксплуатации, которую планируют начать в следующем, 2026 году.

Напомним, что площадь будущего комплекса для сжигания усопших составит 1 тыс. кв. м и будет включать в себя не только саму печь, но и прощальный зал. Также на территории крематория будет отведено место для продажи цветов и урн для праха. Одноэтажное здание ритуального центра оценили в 120 млн руб.

Однако это не единственный проект крематория, который хотели построить в Омске. За последние несколько лет в регионе желающих заняться таким бизнесом появилось сразу несколько, однако пока в этой специфической гонке лидируют москвичи из «Помощи». Один из претендентов – компания «Феникс», которая планировала построить крематорий около Западного кладбища, на улице 1-й Казахстанской в Старом Кировске, – отказался от планов. Вероятно, у предпринимателей появились другие планы на участок.

Еще один ритуальный центр хотели построить на пересечении Ленинского округа и Омского района, но у компании «Возобновляемые ресурсы», связанной с депутатом Госдумы Игорем Антропенко, появились сложности с землей под строительство. Как оказалось, территория принадлежит министерству обороны, однако застройщик обещал начать возведение весной этого года, но пока о втором комплексе ничего не слышно.