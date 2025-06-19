Томаты не прошли фитосанитарный контроль.

В июне этого года специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили опасный вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) в партии узбекских помидоров общим весом более 73 тонн.

На основании лабораторных экспертиз, проведенных Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна», принято решение об уничтожении зараженной продукции в соответствии с нормами российского законодательства, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Это уже 17-й случай обнаружения этого вируса в импортных овощах в Омской области с начала 2025 года.

Вирусу коричневых морщинистых плодов томата (ToBRFV) подвержены томаты и перцы. Симптомы заражения проявляются в виде деформации листьев, мозаичной окраски и появления коричневых морщин на плодах, из-за чего урожай теряет качество и пригодность для торговли.

Распространение вируса происходит механическим путем – через контакт растений друг с другом, работников и инструментария, почву и семена. Устойчивость вируса высока, он распространяется и через опыляющих насекомых, таких как пчелы и шмели.

В случае обнаружения вируса пораженные растения подлежат уничтожению, так как лечение неэффективно и риск переноса инфекции на здоровые посадки крайне высок.