Стоимость моркови и свеклы в городе значительно взлетела. Однако упала цена на помидоры, огурцы и лук.

Стоимость моркови и свеклы в городе значительно взлетела. Однако упала цена на помидоры, огурцы и лук.

В апреле в Омске выросла стоимость продуктов. В среднем произошло это на 0,3 %. Об этом сообщили в Омскстате. Сильнее всего подорожали свекла (на 46,9 %) и морковь (30 %). На 5 % стали дороже мясные копчености, а на 4,8 % – бескостная говядина. Однако на 10 % подешевели свежие огурцы, на 8,7 % – лук и на 7,9 % – помидоры. Кроме того, снизились цены и на электротовары, цветы, моющие и чистящие средства (10 %)

Также подорожал ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Услуги СТО стали дороже на 12 %. Взлетели цены и на услуги сотовой связи – 10,9 %.