В овощных павильонах и на прилавках магазинов прошлогодние корнеплоды либо отсутствуют, либо продается некондиция. Цена на свеклу нового урожая зашкаливает.

В овощных павильонах и на прилавках магазинов прошлогодние корнеплоды либо отсутствуют, либо продается некондиция. Цена на свеклу нового урожая зашкаливает.

В сетевых магазинах и овощных павильонах Омска становится все сложнее найти качественную и недорогую свеклу. А где-то товар отсутствует уже несколько дней. Например, в магазинах сети «Ярче» корнеплода нет давно, так же как и в гипермаркете «О`КЕЙ».

В овощных палатках отсутствие популярного основного ингредиента для борща и винегрета объясняют тем, что на базах свекла прошлогоднего урожая закончилась. Молодая свекла стоит дорого, около 130 руб./кг. Она еще толком не успела вырасти, мелкая и не особо годится для того же борща. Покупают ее совсем в небольших объемах. Кто-то вообще не связывается с этим товаром, предпочитая дождаться более конкурентной цены.

– На оптовке свеклы нет давно, надо подождать примерно месяц, будет больше и дешевле, сейчас в основном везут из Киргизии. Там тоже цены на первый урожай высокие, – рассказал продавец палатки ИП Рахимов В. М.

Он рассчитывает, что к июню цены на свеклу нового урожая значительно упадут. Хотя, как показывает практика, реально цены падают с появлением местного урожая, то есть речь все же об июле.

В сети «Магнит» корнеплоды, которым по виду место на помойке, продаются по «социальной цене» – 73,99 руб./кг. Что можно приготовить из мелких, сморщенных и полузасохших свеколок – непонятно. В качестве альтернативы предлагается свекла отварная, целая или уже порезанная соломкой и кубиками в вакуумной упаковке – по 90 руб. за полкило.

В магазине «Овощной № 1» цены практически оптовые. Очень удобно заказывать доставку. Как правило, овощи и фрукты здесь хорошего качества. Однако в стационарной торговой точке у свеклы прошлогоднего урожая по 55 руб./кг тоже не лучший вид. Кое-где заметны пятнышки плесени. Стоит ли покупать корнеплоды с небольшим белым налетом? Когда плесень проявилась хоть где-то, это означает, что весь овощ ею уже заражен.

Продавец подтвердила, что свекла нового урожая по цене далеко за 100 рублей спросом почти не пользуется. Поэтому товара и нет в наличии.

Да что там мелкие магазины, свеклу раннего урожая с осторожностью продает даже такой гигант, как «Ашан». В каталоге доставки свеклы этого года по цене 130 руб./кг доступен всего 31 кг. Кстати, цены на старую свеклу снижены до 34 руб./кг.

В «Ленте» есть свекла только прошлогоднего урожая, цена на нее снижена до 57,56 руб./кг. Качество в целом такое, что годные корнеплоды приходится выискивать. Занятие малоприятное.

В сервисе доставки «Самокат» свекла прошлогоднего урожая стоит 47 руб за полкило. Но ее раскупают быстро, и во второй половине дня товар стабильно исчезает из каталога.

Вполне естественно, что свеклы старого урожая в конце апреля почти не осталось. Бывали годы, когда дефицит этого овоща ощущался уже в феврале. Дело в том, что в регионе своей свеклы выращивают мало и в основном омичи едят привозную. Флагманские фермерские хозяйства с уклоном в овощеводство в силу разных причин ее не сеют. Говорят, нерентабельно. То есть будет или не будет у омичей борщ в конце весны – начале лета, зависит в основном от торговли. И ситуация будет повторяться из года в год.