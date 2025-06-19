Средств на покупку специальной техники для дорожников выделяется недостаточно.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства получит дополнительные 20 единиц техники для уборки и содержания территории Омска. На эти цели в бюджете города заложено 289 млн рублей, еще около 150 миллионов муниципалитет получит от области.

– На 2026 и 2027 годы также предусмотрено по 280 млн рублей для приобретения дорожной техники, – сообщила на заседании комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова.

Ранее сообщалось, что для качественного содержания территории города требуется 1840 единиц спецтехники, а по факту имеется только 710. Износ машин составляет 72 %. Одна из последних поставок состоялась в январе текущего года, тогда в город пришли 43 единицы дорожной техники.

Также УДХБ испытывает острый кадровый дефицит. На предприятии открыты около трехсот вакансий. На повышение зарплаты работникам Управления дорожного хозяйства и благоустройства направят дополнительно 155 млн рублей. Средства учтены в поправках к бюджету.