«Омскавтодор» и районные ДРСУ пополнили 22 новые машины для круглогодичного обслуживания дорог.
Сегодня, 27 декабря, «Омскавтодору» и районным ДРСУ была передана новая дорожная техника. В этом году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Омской области» для организаций дорожного хозяйства приобретено 22 единицы дорожной техники. Ее получили: «Омскавтодор», «Тюкалинское ДРСУ», «ДРСУ 6», «Тевризское ДРСУ», «Называевское ДРСУ», «ДРСУ 4», «Таврическое ДРСУ» и «Горьковское ДРСУ».
– Вся техника универсальна и подходит для круглогодичного использования. С нового года в регионе запускаем пятилетнюю программу по обновлению автопарка спецтехники. Транспорт, отработавший свой срок, будем выводить из оборота, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Новая техника будет задействована в работе по зимнему содержанию дорог от снега и льда, а также будет осуществлять своевременный ремонт дорожного покрытия в летний период.