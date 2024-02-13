Омский губернатор посетовал, что дорожная техника в городе изношена на 80 %. Ее будут обновлять.

Омский губернатор посетовал, что дорожная техника в городе изношена на 80 %. Ее будут обновлять.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в интервью ТАСС сообщил о проблемах, с которыми столкнулся регион из-за обильных снегопадов этой зимой. По словам главы региона, в связи с этим обострилась проблема изношенности дорожной техники.

– Ни Омск, ни областные предприятия на 100 % не укомплектованы техникой. Есть проблема и в водителях, и в тех, кто занимается уборкой снега. Мы для этого повышаем заработную плату, – заявил губернатор.

Хоценко напомнил, что в город в ближайшее время приедет 11 единиц спецтехники, на которые потратили 150 млн рублей.

– Что касается города, мы договорились, что принимаем пятилетнюю программу и будем закупать дополнительно технику, потому что парк сегодня не укомплектован, и на сегодняшний день 80 % – это старая техника, ее надо обновлять. Будем вести эту работу, люди увидят ее результаты, потому что дороги, тротуары и остановки должны быть чистыми, – сказал Хоценко. – Эту работу держу на контроле. Бывает, что сажусь за руль и смотрю, где почистили, а где не почистили.

Также глава региона посетовал, что таких снегопадов, как нынешней зимой, в Омской области не было давно.