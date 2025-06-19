Лариса Иванова преподает историю и обществознание в гимназии № 123 на улице 20-го Партсъезда.

Департамент образования омской мэрии рассказал о педагоге, который будет представлять Омскую область в финале конкурса «Учитель года – 2025». Он пройдет в сентябре – октябре в Санкт-Петербурге и Москве.

Муниципальный и областной этапы конкурса выиграла учитель истории и обществознания гимназии № 123 Лариса Иванова. Учебное заведение, которое представляет красавица, находится на улице 20-го Партсъезда в городке Нефтяников. Как отмечает педагог с 10-летним стажем, она впервые участвовала в конкурсе профессионального мастерства.

– Я участвовала впервые и, честно признаюсь, такого результата не ожидала. Уровень конкуренции и на муниципальном, и на областном уровнях был очень высокий, все педагоги безумно талантливые, поэтому я решила, что нужно делать то, что нравится мне и что реально приносит пользу в моей педагогической деятельности, – отметила Лариса Иванова.

Сейчас она вместе с командой единомышленников и учеников готовится к финальным испытаниям. В свою видеовизитку преподаватель включила фрагменты квеста по любимым местам Омска.