Бдительная мать позвонила в справочную, и сотрудники РЖД оперативно разыскали подростка.

В круглосуточную службу компании «Омск-пригород» обратилась встревоженная женщина. Она рассказала, что ее 15-летний сын Захар поехал на электричке по маршруту Омск – Татарская, но не вышел на нужной станции, где его встречали родственники. Связаться с подростком не удавалось.

Получив тревожный звонок, диспетчер «Омск-пригород» Гульнара Уразбекова оперативно связалась с контролерами-кассирами, работавшими на том же электропоезде. По приметам, которые дала мать, им удалось определить предполагаемую станцию, на которой подросток мог сойти.

Затем сотрудница связалась с несколькими подразделениями железной дороги, которые сразу же включились в поиски. Ориентировку на подростка передали и монтерам Калачинской дистанции пути – именно они в итоге обнаружили Захара.

Все это время диспетчер Гульнара Уразбекова оставалась на связи с матерью подростка, информируя ее о ходе поисков. Благодаря слаженной работе железнодорожников, родственники быстро добрались до нужной станции и забрали Захара. С мальчиком все в порядке.