Также омская делегация намерена обсудить строительство Северного обхода.

На Петербургском международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Северной столице, сегодня будут обсуждаться ключевые инфраструктурные проекты Омской области.

У возглавляющего делегацию Омской области губернатора Виталия Хоценко запланирована встреча с руководством холдинга «Аэропорты регионов». Эта компания является концессионером строительства международного аэропорта Омск-Федоровка. Согласно заключенному на прошлом ПМЭФ соглашению, воздушную гавань должны построить в 2028 году, сейчас ведутся подготовительные работы.

Также сегодня омская делегация будет вести переговоры по поводу строительства Северного обхода Омска. Проект также реализуется на условиях концессии с одной из дочерних структур «Газпромбанка».

Ранее сообщалось, что омские власти достигли договоренности с торговой сетью «Магнит» о строительстве нового логистического центра. Открыть его планируется к весне 2026 года.