Минприроды добилось возмещения ущерба от местного жителя.

Называевский городской суд Омской области рассмотрел гражданское дело по иску Министерства природных ресурсов и экологии региона к местному жителю Александру Быструшкину, обвиняемому в незаконной добыче сибирской косули.

В судебном заседании установлено, что постановлением мирового судьи Быструшкин признан виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 7.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ за незаконный отстрел косули. Однако причиненный ущерб мужчина до сих пор не возместил.

По расчётам экспертов, вред от незаконного отстрела одной особи косули составляет 120 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить эту сумму в качестве возмещения ущерба.

Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее еще одни омские браконьеры отделались «условкой» за жестокое убийство десятка животных.