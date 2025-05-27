Преступники охотились на косуль, лося и зайца.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Любинского районного суда Омской области, вынесенный шестерым местным жителям по ч. 2 ст. 258 УК РФ за совершение незаконной охоты.

Суд установил, что ночью с 10 на 11 ноября 2021 года мужчины незаконно охотились на территории Большеуковского района, в частности, в охраняемом природном заказнике «Заозерный». Они использовали механические транспортные средства, специальные осветительные приборы («фароискатели») и огнестрельное оружие, убив семерых косуль, зайца и лося. Общий размер нанесенного ущерба государству превысил 1,4 миллиона рублей.

Охотники были задержаны охотоведами прямо на месте происшествия, недалеко от деревни Шорино. При осмотре их транспортного средства обнаружили убитых животных, оружие и другое снаряжение.

Поскольку подсудимые вину не признавали, дело рассматривалось судом первой инстанции. Учитывая позицию обвинения, суд приговорил каждого обвиняемого к условному наказанию в виде трехлетнего срока лишения свободы с запретом заниматься охотой в течение последующего года.

Помимо наказания, суд обязал злоумышленников возместить ущерб в сумме 440 тысяч рублей в бюджет Большеуковского района и дополнительно 967 тысяч рублей в областной бюджет. Все изъятые орудия преступления, включая транспорт, оружие и устройства освещения, подлежат конфискации в пользу государства.

Стоит отметить, что данное преступление наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кассационная инстанция согласилась с состоявшимися судебными решениями, оставив жалобы стороны защиты без удовлетворения.