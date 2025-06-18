Депутаты собрались принимать участие в составлении перечня планируемых к установке дождевых канализаций.

Сегодня,18 июня, на заседании комитета Омского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутаты обсудили планы мэрии по ремонту дорог и проездов, по обустройству и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и подходов к пешеходным переходам, открытой ливневой канализации в секторе индивидуальной жилищной застройки.

На эти цели в бюджете города Омска на 2025 год предусмотрено 170 млн рублей. На дороги и проезды потратят 90 млн, будет отремонтировано 54 участка, на обустройство и ремонт тротуаров с пешеходными дорожками – 40 млн рублей на 53 участка, на ливневку – 40 млн рублей на 23 участка.

– В настоящее время сформированы адресные перечни тротуаров и пешеходных дорожек, дорог и проездов, объектов ливневой канализации, подлежащих обустройству и ремонту в частном секторе, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

К перечню объектов у депутатов появились претензии. В частности, парламентариев интересовало Левобережье с его постоянными потопами в частной секторе, где построят всего четыре ливневки.

– Это капля в море, – отметил депутат Анатолий Канунников.

На что представитель мэрии пояснил, что пока закроют проблемные участки на Левом берегу, Немецкий поселок и улицу Южную, а в следующем году перейдут на другие территории.

Депутаты выразили желание принимать участие в формировании перечня таких объектов, потому комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства выступает с предложением изменить регламент взаимодействия структурных подразделений администрации Омска по этому направлению работы.

– Администрация пошла навстречу и сейчас разработала проект постановления, в который будет внесено изменение – при утверждении адресного перечня депутаты также будут согласовывать объекты и быть в курсе того, что, чего и как будет включено в список по ремонту и благоустройству, – отметил председатель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Фролов.

Добавим, что работы в частном секторе начнутся с 1 июля, асфальтирование дорог завершат до конца сентября, устройство ливневок – к 1 сентября, а ремонт тротуаров – в августе.