Обвиняемый полностью признал свою вину.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя региона. Мужчина обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием интернета. Дело расследовалось УФСБ России по Омской области.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый, используя мессенджер, нашел сообщника и договорился о поставке наркотиков. В Новосибирской области он получил партию гашишного масла массой более 550 граммов, которую привез в Омск для дальнейшего сбыта.

Однако преступный замысел омича не осуществился. 31 октября 2024 года он забрал в Новосибирске более 10 килограммов мефедрона, спрятал его в прицепе автомобиля и отправился в Омск. На территории Омской области мужчина был задержан сотрудниками УФСБ.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Кормиловский районный суд для рассмотрения по существу.

Согласно части 5 статьи 228.1 УК РФ обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.