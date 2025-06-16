У здания частично обвалилась крыша.

В Омске готовится капитальный ремонт супермаркета «Магнит» на улице Маяковского, где весной произошло частичное обрушение кровли. Заказчиком работ выступило акционерное общество «Тандер».

Исполнитель должен будет осуществить строительно-монтажные работы, чтобы восстановить исходные технические характеристики здания. Стоимость контракта не указана, заявки на участие в тендере принимаются до 3 июля.

Напомним, что 5 марта этого года в магазине популярной сети «Магнит» на улице Маяковского, 52, частично обвалилась крыша. Приехавшие на место сотрудники прокуратуры заявили, что на момент ЧП магазин был закрыт на реконструкцию, и там никого не было. Однако позже сами сотрудники рассказали, что в помещении находились три человека. По сведениям жителей микрорайона, торговая точка до происшествия исправно принимала покупателей.