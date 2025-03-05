Омск-Информ
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·Происшествия

Свидетели ЧП покидали супермаркет в шоковом состоянии. 

Появились подробности падения потолка в магазине «Магнит» на улице Маяковского, 81. ЧП произошло в районе 15 часов. 

Как поведал сотрудник супермаркета, в момент обрушения там находились три работника.

– На момент обрушения никого в помещении не было. Сотрудники МЧС осматривали, но причина пока неизвестна, – приводит слова магазина NGS55.ru.

Очевидец произошедшего Мухаммед Нуриев во время инцидента оказался в магазине.

– У них [продавцов] паника была, у меня тоже. Все начали разбегаться, я вышел из «Магнита» и побежал домой. Думал, что сейчас что-то произойдет, – отметил омич.

Прокуратура проводит проверку. 

·Происшествия

Свидетели ЧП покидали супермаркет в шоковом состоянии. 

Появились подробности падения потолка в магазине «Магнит» на улице Маяковского, 81. ЧП произошло в районе 15 часов. 

Как поведал сотрудник супермаркета, в момент обрушения там находились три работника.

– На момент обрушения никого в помещении не было. Сотрудники МЧС осматривали, но причина пока неизвестна, – приводит слова магазина NGS55.ru.

Очевидец произошедшего Мухаммед Нуриев во время инцидента оказался в магазине.

– У них [продавцов] паника была, у меня тоже. Все начали разбегаться, я вышел из «Магнита» и побежал домой. Думал, что сейчас что-то произойдет, – отметил омич.

Прокуратура проводит проверку. 