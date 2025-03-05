По данным прокуратуры, никто не пострадал.

Сегодня, 5 марта, днем в Омске в супермаркете популярной сети «Магнит» на улице Маяковского, 52, обрушилась крыша. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в прокуратуре, кровля обвалилась лишь частично. Здание было закрыто на ремонт, и посетителей в момент ЧП в магазине не было.

На место выехали правоохранители и заместитель прокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов.

В ведомстве проверят, как соблюдалась безопасность покупателей и сотрудников супермаркета. Планируется выяснить обстоятельства и причины произошедшего. А уже после этого принять меры прокурорского реагирования.