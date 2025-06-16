В «Птичьей гавани» стало возможным наблюдать за пернатыми в их естественной среде обитания при помощи новейших оптических приборов.

Интерактивный экологический проект «Орнитология для всех», реализуемый в уникальном природном парке «Птичья гавань» Омской области, успешно интегрировался в туристическую инфраструктуру региона, получив официальное признание Министерства культуры Омской области. Эта инициатива, поддержанная компанией «Газпромнефть-СМ» в рамках масштабной программы социальных инвестиций «Родные города», выходит далеко за рамки обычных экскурсий, предлагая участникам увлекательное и познавательное путешествие в мир орнитологии.

Парк «Птичья гавань», являющийся домом для множества видов птиц, стал идеальной площадкой для реализации проекта. «Газпромнефть-СМ», понимая важность качественного оборудования для наблюдения за пернатыми обитателями, оснастила парк современными высококачественными биноклями. Теперь участники экскурсий могут наблюдать за птицами с невероятной детализацией, изучая их повадки, особенности поведения, места гнездования и миграционные пути.

Экскурсии, проводимые опытными специалистами парка «Птичья гавань», представляют собой интерактивные мероприятия, вовлекающие участников в активный процесс изучения окружающего мира. Участники ведут подробные записи своих наблюдений, фиксируя видовой состав, поведенческие особенности и другие важные данные.

Этот подход способствует развитию наблюдательности, аналитических навыков и пробуждает интерес к научной работе в области орнитологии. Специалисты парка делятся своими знаниями, рассказывая о биологии птиц, их роли в экосистеме, проблемах сохранения биоразнообразия и мерах по защите окружающей среды. Проект «Орнитология для всех» не только способствует развитию экологического туризма в Омской области, но и играет важную роль в формировании экологической культуры населения.

По словам министра природных ресурсов и экологии Омской области Татьяны Хаврониной, данная инициатива напрямую связана с целями национального проекта «Экология», направленного на повышение уровня экологической грамотности граждан и формирование ответственного отношения к природе. Создание новых возможностей для знакомства с уникальными природными объектами региона способствует воспитанию бережного отношения к окружающей среде, что является одной из основных задач экотуризма.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подчеркнул значимость развития туризма как одного из перспективных направлений экономического развития региона.

– Проект «Газпромнефть-СМ» делает погружение в мир природы доступным для каждого. Появление интерактивного маршрута в парке «Птичья гавань» – это вклад в расширение туристического потенциала нашего региона, – отметил Трофимов.

Включение проекта в список региональных туристических маршрутов свидетельствует о его высокой значимости и потенциале для привлечения туристов, как из Омской области, так и из других регионов России. Это сотрудничество между «Газпромнефть-СМ», Министерством культуры Омской области, Министерством природных ресурсов и экологии Омской области и парком «Птичья гавань» демонстрирует успешный пример эффективной реализации социально ответственных проектов, направленных на сохранение биоразнообразия, развитие экологического туризма и повышение уровня экологической культуры населения.

– Чем больше людей мы вовлекаем в эти проекты, тем ощутимее будут изменения вокруг, а это для нас – самое главное, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Благодаря компании и ее инвестициям, жители и гости Омской области получили уникальную возможность познакомиться с богатством и красотой местной природы, одновременно внося свой вклад в сохранение этого ценного природного наследия.