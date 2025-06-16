Особый противопожарный режим действовал с апреля.

Ограничения на посещение лесов в Омской области полностью сняты. Особый противопожарный режим, запрещающий омичам ходить в лес и жарить шашлыки, действовал с апреля по июнь.

Несмотря на «открытие» лесов, пожароопасный сезон продолжается, и ГУЛХ просит омичей соблюдать требования пожарной безопасности на природе.

К опасным действиям в лесах относятся: разведение костров, использование открытого огня, бросание мусора, выжигание сухой травы и заправка заведенных машин.

Напомним, что в омских лесах заметили опасного вредителя, численность которого резко возрастает раз в несколько лет.