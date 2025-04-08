На землях лесного фонда Омской области начался пожароопасный сезон.
За ситуацией в лесах Омской области следят с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства «ИСДМ-Рослесхоз».
- Все огневые работы на территории лесов полностью запрещаются на период действия особого противопожарного режима: в южных и центральных районах с 7 апреля по 7 июня, в северных - с 14 апреля по 14 июня, - сообщают в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.
Запрещено ходить в лес с 8 до 28 апреля в Исилькульском, Полтавском, Москаленском, Калачинском, Нижнеомском, Горьковском, Любинском, Марьяновском, Шербакульском, Одесском, Называевском, Омском, Кормиловском, Саргатском, Азовском, Таврическом, Павлоградском, Русско-Полянском, Нововаршавском, Оконешниковском и Черлакском районах.
В остальных районах посещение лесов будет ограничено в период с 14 апреля по 4 мая.
Звонки о пожарах в лесу принимают в Региональной диспетчерской службе круглосуточно по номеру: 8-800-100-94-00.