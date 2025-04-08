Омск-Информ
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·Общество

Особую осторожность нужно соблюдать на дачах и в частных домах.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале объявил о введении на территории города особого противопожарного режима. Он призвал жителей с особым вниманием отнестись к установленным запретам и проявлять повышенную осторожность на дачах и территориях частных домов.

– Прошу быть особенно внимательными владельцев частных домов и дачных участков: не рискуйте, не ставьте под угрозу свою жизнь и имущество своих соседей, – обратился к омичам мэр.

Городские власти напоминают, что игнорирование требований противопожарной безопасности может обернуться серьезными последствиями.

·Общество

Особую осторожность нужно соблюдать на дачах и в частных домах.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале объявил о введении на территории города особого противопожарного режима. Он призвал жителей с особым вниманием отнестись к установленным запретам и проявлять повышенную осторожность на дачах и территориях частных домов.

– Прошу быть особенно внимательными владельцев частных домов и дачных участков: не рискуйте, не ставьте под угрозу свою жизнь и имущество своих соседей, – обратился к омичам мэр.

Городские власти напоминают, что игнорирование требований противопожарной безопасности может обернуться серьезными последствиями.