По прогнозу Обь-Иртшыского УГМС, в ближайшие дни в Омске и области сохранится жаркая погода.
Вторая половина июня в Омской области продолжает оставаться жаркой. По прогнозу синоптиков 16 июня в Омской области будет +26…+31°С, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Будет без существенных осадков, ночью местами туман.
17 июня днем по северо-западным районам ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный, днем 7-12 м/с, температура днем +30…+35°С.
18 июня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем возможен град. Ветер изменит направление, ночью – юго-восточный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура днем +29…+34°С.
По данным сервиса Ventusky, согласно долгосрочному прогнозу погоды, жара пойдёт на спад только к концу следующей недели. Температура воздуха упадёт до +21 градусов, начнутся дожди.