Омск-Информ
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·Общество

Они наступят лишь в ноябре.
Сегодня, 15 июня, завершаются долгие четырехдневные выходные, организованные в честь празднования Дня России.
Однако следующий аналогичный отдых предстоит ждать достаточно долго. Ближайшие удлиненные выходные выпадут лишь осенью – в начале ноября, когда страна отметит День народного единства. Тогда омичи смогут насладиться тремя выходными днями подряд, с 2 по 4 ноября включительно. Стоит учитывать, что предшествующая пятница, 1 ноября, будет обычным рабочим днем, но с укороченным графиком труда.
Это будет последний государственный праздник в году с нерабочими днями.
Мария Филимонова
·Общество

Они наступят лишь в ноябре.
Сегодня, 15 июня, завершаются долгие четырехдневные выходные, организованные в честь празднования Дня России.
Однако следующий аналогичный отдых предстоит ждать достаточно долго. Ближайшие удлиненные выходные выпадут лишь осенью – в начале ноября, когда страна отметит День народного единства. Тогда омичи смогут насладиться тремя выходными днями подряд, с 2 по 4 ноября включительно. Стоит учитывать, что предшествующая пятница, 1 ноября, будет обычным рабочим днем, но с укороченным графиком труда.
Это будет последний государственный праздник в году с нерабочими днями.
Мария Филимонова