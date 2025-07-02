Омск-Информ
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·Общество

Чиновники подготовили производственный календарь.
Министерство труда России разработало производственный календарь на 2026 год. Кроме новогодних праздников, омичей, так же как других россиян, ожидают трехдневные выходные в феврале, марте, мае и июне.
Праздники и длинные выходные:
  • 1–11 января;
  • 21–23 февраля;
  • 7–9 марта;
  • 1–3, 9–11 мая;
  • 12–14 июня;
  • 4 ноября;
  • 31 декабря.
Отметим, что в этом году остался всего один период длинных выходных, с 2 по 4 ноября.
Андрей Андреев
·Общество

Чиновники подготовили производственный календарь.
Министерство труда России разработало производственный календарь на 2026 год. Кроме новогодних праздников, омичей, так же как других россиян, ожидают трехдневные выходные в феврале, марте, мае и июне.
Праздники и длинные выходные:
  • 1–11 января;
  • 21–23 февраля;
  • 7–9 марта;
  • 1–3, 9–11 мая;
  • 12–14 июня;
  • 4 ноября;
  • 31 декабря.
Отметим, что в этом году остался всего один период длинных выходных, с 2 по 4 ноября.
Андрей Андреев