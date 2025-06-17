Эту идею обсудили в Госдуме, однако в ближайшее время менять ничего не будут.

Депутаты Госдумы России оценили идею отмены длинных выходных в январе и мае. Напомним, с такой идеей выступил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. По его словам, каникулы можно заменить шестью сокращенными рабочими неделями, в которых будет три трудовых дня.

Ярослав Нилов отметил, что предложение о замене каникул на сокращенные недели нужно изучать с профсоюзами, работодателями и правительством при наличии аргументов. Как сообщил он « Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветерановотметил, что предложение о замене каникул на сокращенные недели нужно изучать с профсоюзами, работодателями и правительством при наличии аргументов. Как сообщил он « Москве 24 », вопрос обсуждается уже около 20 лет, но большинство граждан против.

По словам депутата, производственный календарь пока не будут менять. Разве что власти закрепят в качестве выходного дня 31 декабря вместо 8 января.

Напомним, согласно производственному календарю, в 2025 году у россиян 247 рабочих дней и 118 выходных, из которых 14 – праздники.