Эту идею обсудили в Госдуме, однако в ближайшее время менять ничего не будут.
Депутаты Госдумы России оценили идею отмены длинных выходных в январе и мае. Напомним, с такой идеей выступил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. По его словам, каникулы можно заменить шестью сокращенными рабочими неделями, в которых будет три трудовых дня.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что предложение о замене каникул на сокращенные недели нужно изучать с профсоюзами, работодателями и правительством при наличии аргументов. Как сообщил он «Москве 24», вопрос обсуждается уже около 20 лет, но большинство граждан против.
По словам депутата, производственный календарь пока не будут менять. Разве что власти закрепят в качестве выходного дня 31 декабря вместо 8 января.
Напомним, согласно производственному календарю, в 2025 году у россиян 247 рабочих дней и 118 выходных, из которых 14 – праздники.