В 2025 году День защитника Отечества и Международный женский день выпали на воскресенье и субботу.

Дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества в феврале не будет. Аналогично россияне не получат еще один выходной в марте ввиду празднования Международного женского дня.

Оба государственных праздника в 2025 году выпали на выходные – 23 Февраля на воскресенье, а 8 Марта на субботу. Но переносить их на идущий следом понедельник (24 февраля и 10 марта, соответственно), как это часто бывало, не стали. Согласно производственному календарю, выходной 23 февраля переносится на 8 мая, а 8 марта россиянам компенсируют отдыхом 13 июня. За счет их переносов в мае будет нерабочий период с 8 по 11-е число включительно. А в июне можно будет отдохнуть с 12 по 15-е.