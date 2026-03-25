В России хотят утвердить дополнительные выходные на Пасху

Россиянам хотят дать дополнительные выходные дни на Пасху. Авторы инициативы указывают на то, что это главный христианский праздник. Предложение рассматривают в Госдуме, оно стало поводом для широкой дискуссии.

Нерабочей предлагают сделать пятницу накануне Воскресения Господня, у православных она называется Страстной. Свободный день поможет верующим подготовиться к Пасхе.

По этому поводу высказались представители духовенства, при этом священнослужитель Федор Лукьянов поддержал идею, а также указал на историческую традицию нерабочих церковных праздников. Однако отец Павел Островский скептически настроен: посещение богослужений является актуальным только для немногочисленных воцерковленных граждан, поэтому вводить выходной для всех может быть неоправданно.

Добавим, что в Госдуме подумывают и об учреждении нерабочих дней на Троицу.