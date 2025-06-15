12 отделений в районных центрах предлагают свободные площади.

«Почта России» предлагает в аренду несколько своих отделений в районных центрах Омской области – всего 12 помещений, расположенных в Нижнеомском, Москаленском, Тарском, Усть-Ишимском, Горьковском, Павлоградском, Большеуковском, Оконешниковском, Азовском, Тарском и Любинском районах. Информация была размещена на портале «ГИС Торги».

Причиной аренды свободных площадей называется значительное превышение нормативных требований к размерам почтовых отделений.

– Например, в селе Большие Уки под почтовый объект сейчас выделено более 400 кв. м, тогда как для отделения достаточно чуть больше 60. Поэтому для более рационального использования таких объектов мы сдаем в аренду часть свободных площадей, которые находятся в собственности компании, – сообщает «РБК Омск» со ссылкой на пресс-службу омского отделения «Почты России».

Стоимость аренды варьируется в зависимости от расположения объекта и его размеров. Аренда помещения площадью 39 квадратных метров в Тарском районе начинается с суммы 48,7 тыс. рублей, а помещение площадью 138,4 квадратных метра в Павлоградском районе обойдется арендатору минимум в 282,3 тыс. рублей.

Несмотря на передачу свободной площади в аренду, качество обслуживания клиентов останется неизменным, уверяют в «Почте России». Отделения продолжат функционировать в штатном режиме.