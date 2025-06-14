Омск-Информ
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·Общество

В основном оно отправляется в Казахстан.
В министерства сельского хозяйства, в Омской области увеличился выпуск мороженого. За 2024 год предприятия произвели 34,8 тыс. тонн, что на 12,2 % больше, чем в 2023 году.
Как сообщает «НГС55», за первый квартал 2025 года омские предприятия уже выпустили 9,7 тыс. тонн. Это также на 15,7 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Растет также экспорт омского мороженого. В 2024 году его поставляли в 6 стран (большую часть в Казахстан).
Ранее сообщалось, что производство мороженного еще увеличится. В регионе собираются построить новый цех.
·Общество

В основном оно отправляется в Казахстан.
В министерства сельского хозяйства, в Омской области увеличился выпуск мороженого. За 2024 год предприятия произвели 34,8 тыс. тонн, что на 12,2 % больше, чем в 2023 году.
Как сообщает «НГС55», за первый квартал 2025 года омские предприятия уже выпустили 9,7 тыс. тонн. Это также на 15,7 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Растет также экспорт омского мороженого. В 2024 году его поставляли в 6 стран (большую часть в Казахстан).
Ранее сообщалось, что производство мороженного еще увеличится. В регионе собираются построить новый цех.