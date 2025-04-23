Омск-Информ
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·Промышленность

Также планируется создать цех полуфабрикатов.
Компания «СибХолод» планирует расширить производство в Омской области, создав комплекс по производству продуктов. Он будет включать в себя фабрику мороженого, цех полуфабрикатов и склады.
– Вместе с коллегами из Минсельхоза, Минэнерго Омской области, администрации города Омска, Агентства развития и инвестиций рассмотрели важный инвестиционный проект. Обсудили вопросы газоснабжения и выделения земельного участка под строительство новых складов, – рассказал заместитель председателя правительства Омской области, представитель Омской области при Правительстве РФ Андрей Шпиленко.
Облправительство собирается поддержать этот инвестпроект, который позволит создать в регионе более 100 новых рабочих мест.
·Промышленность

Также планируется создать цех полуфабрикатов.
Компания «СибХолод» планирует расширить производство в Омской области, создав комплекс по производству продуктов. Он будет включать в себя фабрику мороженого, цех полуфабрикатов и склады.
– Вместе с коллегами из Минсельхоза, Минэнерго Омской области, администрации города Омска, Агентства развития и инвестиций рассмотрели важный инвестиционный проект. Обсудили вопросы газоснабжения и выделения земельного участка под строительство новых складов, – рассказал заместитель председателя правительства Омской области, представитель Омской области при Правительстве РФ Андрей Шпиленко.
Облправительство собирается поддержать этот инвестпроект, который позволит создать в регионе более 100 новых рабочих мест.