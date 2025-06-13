Омск-Информ
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·Происшествия

Омичи страдают от зловония и бездействия коммунальщиков в жару.

Жители омского микрорайона Входного уже несколько дней страдают из-за неисправной канализации. По их словам, на протяжении четырех суток на улице стоит фекальное зловоние, а необходимые меры по устранению проблемы никто не принимает. 

– Добрый день! Микрорайон Входной уже четверо суток видит и дышит вот этими фекалиями! Водоканал не реагирует! Никакого толку нет... На улице стоит жара +31 градус! Примите меры, – говорится в обращении омича в группе «Омск Live».

Жители опасаются за свое здоровье и просят городские службы срочно вмешаться. Из-за высокой температуры зловоние усиливается, однако администрация и коммунальные службы пока не дают никаких комментариев по ситуации.

Алексей Новиков
·Происшествия

Омичи страдают от зловония и бездействия коммунальщиков в жару.

Жители омского микрорайона Входного уже несколько дней страдают из-за неисправной канализации. По их словам, на протяжении четырех суток на улице стоит фекальное зловоние, а необходимые меры по устранению проблемы никто не принимает. 

– Добрый день! Микрорайон Входной уже четверо суток видит и дышит вот этими фекалиями! Водоканал не реагирует! Никакого толку нет... На улице стоит жара +31 градус! Примите меры, – говорится в обращении омича в группе «Омск Live».

Жители опасаются за свое здоровье и просят городские службы срочно вмешаться. Из-за высокой температуры зловоние усиливается, однако администрация и коммунальные службы пока не дают никаких комментариев по ситуации.

Алексей Новиков