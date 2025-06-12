Омск-Информ
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·Общество

Речь идет о центральном почтовом отделении Тары.

Из-за нехватки специалистов центральное отделение «Почты России» в Таре будет работать всего три дня в день, сообщает РБК Омск. Отделение на площади Ленина, 17, в котором располагается единственный на весь город банкомат «Почта Банка», будет функционировать со вторника по пятницу с 13 до 16 часов.

– Как только мы найдем новых сотрудников, то сразу же вернем работу почтового офиса к привычному для клиентов режиму работы, – заявили в пресс-службе омского отделения «Почты России».

Согласно данным портала «Работа России», в почтовое отделение требуются оператор по работе с клиентами, заместитель начальника отделения связи и непосредственный руководитель отделения.

·Общество

Речь идет о центральном почтовом отделении Тары.

Из-за нехватки специалистов центральное отделение «Почты России» в Таре будет работать всего три дня в день, сообщает РБК Омск. Отделение на площади Ленина, 17, в котором располагается единственный на весь город банкомат «Почта Банка», будет функционировать со вторника по пятницу с 13 до 16 часов.

– Как только мы найдем новых сотрудников, то сразу же вернем работу почтового офиса к привычному для клиентов режиму работы, – заявили в пресс-службе омского отделения «Почты России».

Согласно данным портала «Работа России», в почтовое отделение требуются оператор по работе с клиентами, заместитель начальника отделения связи и непосредственный руководитель отделения.