Стоимость проезда, даже в честь праздника, не изменится.

После праздника в честь Дня России омичей развезут на специально выделенных для этих целей автобусах. 12 июня с 21:45 к остановкам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» будут поданы дополнительные 20 автобусов и пять троллейбусов.

Дополнительный транспорт выйдет на самые загруженные маршруты, которые указаны на схеме. Транспорт начнет отправляться с 22:00 после завершения праздничного концерта, а также с учетом времени подхода пассажиров и заполнения салонов, сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем telegram-канале.

Все машины будут оснащены специальными маршрутными указателями на передних и боковых стеклах с указанием направления движения. Оплачиваться проезд будет по обычному городскому тарифу.