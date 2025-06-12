Свои поздравления жителям региона направили первые лица страны, а также руководство области.

Сегодня, 12 июня, отмечается главный государственный праздник – День России. По всей стране пройдут тысячи патриотических мероприятий и акций, не останутся в стороне и омичи – центрами празднования станут площадь Победы и Любинский проспект.

В рамках форума «Россия – это мы!» состоятся парад национальностей, межнациональный патриотический проект «Наша Победа», также гостей ждут ярмарка народных ремесел, различные мастер-классы, игровые программы, гастрономические площадки. В 18 часов стартует фестиваль «Спортивная Россия». Омичи увидят силовое экстрим-шоу, выступление хоккеистов «Авангарда» и представительниц художественной гимнастики, а также два концерта: сначала выступит известный представитель шансона Сергей Кончаковский (Демидыч), а затем на сцену выйдет поистине народная группа «Любэ».

Поздравления омичам уже направили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента в СФО Анатолий Серышев, а также руководство области – губернатор Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Александр Артемов.

– Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа, – говорится в поздравительной телеграмме главы государства. – Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей. Желаю вам успехов и всего самого доброго.

Сила России – в каждом ее гражданине, а Родина – это главная ценность на все времена, отметили в своем поздравлении губернатор и руководитель Заксобрания.

– История нашего Отечества хранит память о героических победах, тяжелых испытаниях и созидательном труде многих поколений. Сила России – в каждом ее гражданине. Родина – это наша главная ценность на все времена. Только в единстве мы преодолеем все трудности, добьемся новых свершений и обеспечим стране достойное будущее. Пусть Россия всегда остается сильной, независимой и процветающей державой! Желаем всем счастья и благополучия! – поздравили омичей Виталий Хоценко и Александр Артемов.

Добавим, что по случаю празднования Дня России омичей, как и всех жителей страны, ждут 4-дневные каникулы с 12 по 15 июня включительно.