Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Горожан приглашают посмотреть на это зрелище.
В День России, 12 июня, в Омске пройдет фестиваль «Спортивная Россия». На площади Победы в 18:00 устроят силовое шоу.
Сначала состоятся показательные выступления омских силачей Юрия Колмакова и Александра Манцерова. Как сообщает минспорта, они будут разбивать бетонные блоки, сгибать металлические прутья и сковородки и т. д.
После на площади пройдут массовые соревнования по силе хвата и подъему богатырского мешка. Принять участие в них смогут все желающие. Победителей ждут призы.
Напомним, в День Победы омичи жали штангу лежа и установили рекорд.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Горожан приглашают посмотреть на это зрелище.
В День России, 12 июня, в Омске пройдет фестиваль «Спортивная Россия». На площади Победы в 18:00 устроят силовое шоу.
Сначала состоятся показательные выступления омских силачей Юрия Колмакова и Александра Манцерова. Как сообщает минспорта, они будут разбивать бетонные блоки, сгибать металлические прутья и сковородки и т. д.
После на площади пройдут массовые соревнования по силе хвата и подъему богатырского мешка. Принять участие в них смогут все желающие. Победителей ждут призы.
Напомним, в День Победы омичи жали штангу лежа и установили рекорд.
Андрей Андреев