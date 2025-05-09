Они поднимали штанги 1418 раз.
Сегодня, 9 мая, в Советском парке состоялся спортивный фестиваль, посвященный 80-й годовщине Великой Победы. Участники выполняли жим лежа: поднимали 2 штанги по 40 кг 1418 раз – именно столько дней длилась Великая Отечественная война.
– Чтобы все смогли справиться с этим весом, мы разделили вес на 2 помоста по 40 кг и дали возможность любому желающему стать частью этого уникального события, чтобы на каждом помосте пожали точно по 1418 раз – именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Тем самым мы отдаем дань уважения и признательности нашим предкам за их вклад в наше мирное будущее, – отметил один из организаторов, омский силач Михаил Шивляков.
За 42 минуты участники спортивного фестиваля установили массовый рекорд по жиму штанги лежа.
– Каждый год стараюсь участвовать, пришел и сейчас. Народ сегодня сильнее, чем в прошлые разы. Значит, занимаются спортом, прибавляют в мастерстве и силе. Такие события всем идут на пользу, – рассказал участник массового рекорда Андрей Роста.
Заключительные жимы народного рекорда сделала Ирина Забубеннова. Она рассказала, что занимается уже 5 лет и ей понравилось мероприятие.