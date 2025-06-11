Мужчина рассчитывал продать украденное имущество.

В ОМВД России по Павлоградскому району обратился 67-летний мужчина с сообщением о хищении мемориальных элементов с могилы своей бабушки. Потерпевший обнаружил исчезновение мраморной тумбы и памятника стоимостью около 12 тыс. рублей, установленных на месте захоронения.

Подозреваемым оказался 52-летний местный житель, ранее работавший в сфере ритуальных услуг. После увольнения мужчина продолжил самостоятельную установку памятников и благоустройство кладбищ. Преступник обратил внимание на незагравированный памятник, посчитав, что его сложно идентифицировать, и принял решение совершить кражу, рассчитывая впоследствии продать памятный элемент.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Украденный памятник у мужчины изъяли.

Расследование показало, что подозреваемый также виновен в другом эпизоде преступления – краже металлической ограды с другого захоронения. Стоимость утраченного имущества оценена пострадавшими в размере 20 тыс. рублей. Ограждение было обнаружено и конфисковано полицией.