Омск-Информ
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·Общество

По Иртышу пройдет зрелищный парад яхт.
В Омске, 12 июня, одним из ярких элементов праздника Дня России станет парад яхт, украшенных государственными флагами.
– В День России по всей стране поднимаются тысячи флагов, знаменуя единение россиян и веру в сильное Отечество. В Омске в этот день по Иртышу пройдет парад яхт с триколорами на борту. Стартует флотилия в 12:00 от железнодорожного моста и пройдет в торжественном построении вдоль Иртышской набережной до «Зеленого острова», – сообщили в пресс-службе Минспорта Омской области.
В ведомстве отметили, что парад яхт в Омске проходит не впервые. Каждый раз он приводит в восхищение омичей.
Ранее сообщалось, что в День России в городских парках отменят популярную скидку – «Скидочный четверг».
Мария Филимонова
·Общество

По Иртышу пройдет зрелищный парад яхт.
В Омске, 12 июня, одним из ярких элементов праздника Дня России станет парад яхт, украшенных государственными флагами.
– В День России по всей стране поднимаются тысячи флагов, знаменуя единение россиян и веру в сильное Отечество. В Омске в этот день по Иртышу пройдет парад яхт с триколорами на борту. Стартует флотилия в 12:00 от железнодорожного моста и пройдет в торжественном построении вдоль Иртышской набережной до «Зеленого острова», – сообщили в пресс-службе Минспорта Омской области.
В ведомстве отметили, что парад яхт в Омске проходит не впервые. Каждый раз он приводит в восхищение омичей.
Ранее сообщалось, что в День России в городских парках отменят популярную скидку – «Скидочный четверг».
Мария Филимонова